Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Ramazan ayına özel program ve etkinliklerle Kumsmall AVM’de ‘Ramazanın bereketini’ çocuklara ve vatandaşlara yaşatıyor. Ramazan etkinlikleri, aileleri ile gelen miniklerin yoğun ilgisini görüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK, her ramazan olduğu gibi bu yıl da ramazanı özel etkinliklerle karşıladı. KAYMEK, ‘Ramazan Etkinlikleri’ kapsamında Kumsmall AVM’de vatandaşlarla buluştu.

16.00 ve 22.00 saatleri arasında öğretici ve eğlenceli içerikleri ile minikler başta olmak üzere tüm Kayserililere keyifli zaman geçirme fırsatı sunacak olan KAYMEK, vatandaşlara KAYMEK İle Öğreniyorum, Çocuk Şenliği, e38/KAYMEK El Sanatları Ürün Standı, Osmanlı Fotoğrafçılığı gibi etkinliklerle vatandaşlarla bir araya geliyor.

Ayrıca KAYMEK El Sanatları ürün satış standı da el emeği göz nuru eserleri, Kayserililerin beğenisine sunarken, KAYMEK Ramazan Etkinliklerine katılan vatandaşlar, kurulan Osmanlı Fotoğrafçılığı standında Osmanlı dönemine ait kıyafet ve eşyalarla fotoğraf çektirme şansı yakalıyorlar.

Aileleri ile gelen miniklerin yoğun ilgisini gören zengin ve eğlenceli içeriğe sahip etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.