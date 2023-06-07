Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile bölge turizmine kazandırılan Soğan Vadisi’nde satış ofisi ile hizmet vermeye başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz ayının yüzünü göstermesiyle birlikte, yerli ve yabancı turistleri, tarihi güzelliğiyle, coğrafyasıyla çok güzel bir turizm potansiyeline sahip Soğanlı Vadisi’nde yaptığı turistik çalışmalar ile dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başlattığı turizm atağı kapsamında özel gayretleri ve girişimleri neticesinde kent turizmine kazandırdıkları Soğanlı Vadisi çevre düzenlemeleri ve tesisleri ile yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekerken, Büyükşehir KAYMEK de satış ofisi ile Soğanlı’da yerini aldı.

Soğanlı Vadisi’nde açılan KAYMEK Satış Ofisi’nde, KAYMEK tesislerinde kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru birçok eser yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor. Satış Ofisi’nin raflarını süsleyen ve kendisine hayran bırakan birçok el emeği ürün Soğanlı Vadisi’ne akın edecek turistleri bekliyor.

Üreten kadınların en güçlü destekçilerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği kadın kooperatiflerinin de ürünleri ofiste satışa sunulacak.