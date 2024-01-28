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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından ara tatil döneminde çocuklara yönelik Kayseri Park AVM’de düzenlenen ‘Tatil Şenliği’nde çocukların coşkusuna ortak oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve genç dostu Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, ilgili kuruluşları ile zengin içerikli etkinlik ve faaliyetlerini her dönem olduğu gibi ara tatil döneminde de hız kesmeden sürdürürken Büyükkılıç da etkinliklerde öğrencileri yalnız bırakmamaya özen gösteriyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen ve Kayseri Park AVM’de 27 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’ da başlayan ‘Tatil Şenliği’ ekinliğine katıldı.

Başkan Büyükkılıç’a, etkinlikte AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti. Şenlikte çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile Büyükkılıç’ı karşıladı. Çocukların ilgi ve sevgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, onlarla yakından ilgilendi.

Başkan Büyükkılıç, şenlikte çocuklar ile ailelerine hitap ederek, “Güzel bir gün, yavrularımız cıvıl cıvıl sömestr tatilinin keyfini çıkarıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK birimi de ona göre etkinlik yapıyor” dedi.

Elinde Türk bayrağı ile sahneye çıkan Büyükkılıç, “Bu bayrak bizim olmazsa olmazımız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar için şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anarak sözlerime başlıyorum. Gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Bu vatan mukaddes vatan, bu bayrak mukaddes bir bayrak, bu değerlerimize sahip çıkacak canlarımız, yavrularımız, geleceğimiz olan sizlersiniz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kadim kentin tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şehir değerli bir şehir, bu şehir Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin şehri, Mimar Sinan’ların şehri. Bu şehir Mehmet Melik Gazi Hazretlerinin, Gevher Nesibe Sultan’ın, Hunat Hatun’un ve daha nicelerinin şehri. Biz Selçukluyuz, biz Osmanlıyız, biz Cumhuriyetiz. Biz Fatih’iz, Yavuz’uz, biz Kanuni Sultan Süleyman’ız, Abdülhamit Han’ız, biz Mustafa Kemal’iz. O açıdan, el ele geçmişi geleceğe taşıyarak inşallah daha güzel günlere diyoruz. Şehrimize sahip çıkacağız, ailemize sahip çıkacağız, kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkacağız ve birbirimize sahip çıkacağız. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, herkesi bağrımıza basarak eğleneceğiz, koşacağız, okuyacağız, öğreneceğiz şehrimizi, ülkemizi dünyada kendisinden söz ettiren hale geleceğiz.”

Miniklere İstiklal Marşı okutan Büyükkılıç, İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan ve sahneye gelerek İstiklal Marşı’nın ilk kıtalarını okuyan miniğe, “İşte bu Türk genci, işte bu Türk çocuğu, işte bu Türk nesli alkışlanır, sadece alkışlanmaz ona bir hediye verilir” diyerek saat hediye etti. Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı vurgusu yaparak, “Cumhuriyet’in yüzüncü yılını geride bıraktık, 101’inci yılına girdik, daha nice 100 yıllara diyoruz. Çağdaş uygarlık düzeyine elbette ki eserlerimizle ulaşacağız” dedi.

Çocuklara Kayserispor forması da hediye eden Büyükkılıç, şenliğe katılan çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Büyükkılıç, “Tebrik ediyorum sizleri, başarılar diliyorum. İyi ki varsınız, geleceğimizsiniz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Sizlere güzel bir gelecek hazırlama adına gece demeden, gündüz demeden ibadet aşkıyla koşturmaya devam diyoruz” şeklinde konuştu.

Katılımın ücretsiz olduğu ‘Tatil Şenliği’, yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi ve sürpriz hediyelerle dolu eğlendirirken öğreten zengin içeriği ile 28 ve 29 Ocak günlerinde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında çocuklara keyifli bir tatil anısı yaşatmaya devam edecek.