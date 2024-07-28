Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla düzenlenen YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne gençler yoğun ilgi gösteriyor.KAYSERİ (İGFA) - Gençlere özel önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin on binlerce insana hizmet veren mesleki eğitim ve kurslarla adından söz ettiren kuruluşu KAYMEK tarafından hazırlanan YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi, Hunat Hatun Medresesi, KAYMEK İhtisas Merkezi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi olmak üzere üç merkezde hizmet veriyor.

25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti ücretsiz bir şekilde gençlerin en doğru tercihi yapmaları için yanında yer alıyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Hunat Hatun Medresesi'nde gerçekleştirilen YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi’ni ziyaret ederek gençlerin tercih heyecanına ortak oldular.

Gençler, kendileri için stresli ve kafalarının karışık olduğunu ifade ettikleri bir dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ellerinden tuttuğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve KAYMEK ekibine teşekkür etti.