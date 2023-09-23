Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür faaliyetlerini yürüten kuruluşu KAYMEK’in Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) biriminin kurs kayıtları başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gençlerin bilgili, donanımlı, kendini geliştirmiş ve özgüvenleri yüksek bireyler olmasını isteyen ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiren Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) uzaktan eğitim imkânı sunan birimi UZEM, birbirinden farklı ve hayata dair pek çok konuda kurslarının kayıtlarını almaya başladı.

Yıl içerisinde pek çok konuda kurslar düzenleyerek uzaktan eğitim imkânı sunan UZEM, aralarında lisan öğreniminden, sağlıklı yaşama, sınava hazırlıktan, sağlık sektörüne dair çok sayıda kurs kayıtlarına start verdi. Bu kapsamda ‘Genotip, İngilizce A2, İngilizce B2, YDS Vocabulary, Bilinçli Hamilelik ve Bebek Bakımı, Almanca Goethe Sınavı Hazırlık, Hasta Kabul İşlemleri ve Rusça Günlük Konuşma’ gibi dersleri içeren kurslar vatandaşlara açıldı.

‘KAYMEK UZEM ile Eğitimde Uzaklar Yakın Oluyor’ sloganı ile faaliyetlerine ara vermeden devam eden UZEM’in online yapılacak olan sanat ve mesleki eğitim kurslarına kayıt yaptırmak için, ‘www.kaymekonline.com’ adlı web adresinin ziyaret edilmesi gerekirken, kurslara ilişkin ayrıntılı bilgi ise ‘0 352 337 37 88’ numaralı telefondan öğrenilebilecek.

231 KURSTA TOPLAM 28 BİN 838 ÖĞRENCİYE SINAVLARA HAZIRLIK SÜRECİNDE ÜCRETSİZ EĞİTİM

2020 yılından itibaren KAYMEK UZEM, uzman eğitimci kadrosu ile 231 kurs açarak toplam 28 bin 838 öğrenciye LGS, YKS, KPSS ve E-KPSS gibi sınavlarda ücretsiz eğitim imkânı sağladı.

Türkiye’deki belediyelerde ilk ve tek uygulama olan KAYMEK UZEM ile zaman ve mekâna kısıtlı kalmadan eğitim fırsatı tanıyan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim ile kursiyerlerin derslere canlı olarak ve videolar vasıtası ile ulaşabilmelerini imkân sunuyor.