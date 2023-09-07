Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK, ödüllü Değer Gençlik Projesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kurs kayıtlarını başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu olan ve şehrin adeta 6’ncı üniversitesi gibi faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ‘Gençliğe Değer’ sloganı ile hizmet veren Değer Gençlik Kurs kayıtlarını almaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projesi olan ‘Değer Gençlik’, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kursları için 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak kurs kayıtları alınırken, eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirileceği bildirildi.

6 FARKLI ATÖLYEDE, 24 FARKLI İSTASYONDA YILDA 360 SAAT UYGULAMALI EĞİTİM

KAYMEK’in Değer Gençlik kurslarında 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik, 6 farklı atölyede, 24 farklı istasyonda yılda 360 saat uygulamalı eğitim yüz yüze verilirken, öğrenciler ile birebir ilgileniliyor.

Değer Gençlik Kurslarının tamamı ücretsiz olarak verilirken, kayıt için ‘www.kaymekonline.com’ adresinin ziyaret edilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için 0 352 333 18 18 nolu telefonun aranması yeterli olurken, öğrenciler de bu anlamlı kurslara davet edildi.