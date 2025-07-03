Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) 2025 Yaz Okulu, 10 bin 909 öğrenci ve yetişkine akademik, sportif, sanatsal ve kişisel gelişim imkânları sunuyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “Eğitim, toplumun kalkınmasının temeli” anlayışıyla hayata geçirilen KAYMEK 2025 Yaz Okulu, 30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında 10 bin 909 bireye ücretsiz eğitim olanağı sağlıyor. Genç, çocuk ve yetişkinlerin gelişimine katkı sunan proje, sosyal belediyecilikte eğitimde fırsat eşitliğini önceliyor.

KAYMEK Yaz Okulu kapsamında Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 3 bin 65 öğrenciye Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, İngilizce ve akademik derslerle destek sağlanıyor. 8. sınıfa geçen öğrencilere LGS hazırlık; lise son sınıf ve mezunlara ise YKS hazırlık kursları sunuluyor.

Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde yetişkinlere 57, çocuklara 32 farklı branşta kurslar veriliyor. Robotik kodlama, yapay zekâ, resim, yaratıcı drama gibi çağdaş eğitimlerle 4.864 kişi güçleniyor. İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde 16 tesiste 2 bin 980 kişi futbol, yüzme, jimnastik, okçuluk ve yabancı dil gibi 38 branşta sportif ve kültürel etkinliklere katılıyor.

KAYMEK Yaz Okulu’nda Sosyal ve Kültürel Zenginlik

Her hafta düzenlenen etkinliklerle 8-14 yaş grubu öğrenciler bilim merkezleri gezisi, hayvanat bahçesi ziyareti, müze turları ve yüzme dersleriyle hem öğreniyor hem eğleniyor. Ayrıca drone uçuş gösterimi, yangın eğitimi ve hijyen seminerleriyle kişisel gelişimleri destekleniyor.

Başkan Büyükkılıç’tan Eğitime Vurgu

Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’nin her ferdine eşit ve kaliteli eğitim hizmeti sunmak önceliğimiz. KAYMEK Yaz Okulu ile çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Çünkü iyi yetişmiş bireyler, güçlü ve müreffeh bir toplumun teminatıdır” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK Yaz Okulu, 2025 yazında gençlere, çocuklara ve yetişkinlere eğitimde yeni ufuklar açmaya devam ediyor.