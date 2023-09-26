Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen ve 8 bin kursiyerin 3 bin 838 adet eserinin sergilendiği Sanatın Türkiye Yüzyılı, KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Açılış Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Eğitimi destekleyen, öğrenci ve genç dostu hizmet vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), bu alanda önemli sergileri de sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Bu kapsamda, KAYMEK Göznuru Tesisleri’nde Sanatın Türkiye Yüzyılı, KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Açılış Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk ile kursiyerler katıldı.

“KAYMEK KURULDUĞU GÜNDEN BERİ KAYSERİ’MİZİN YÜZ AKI”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK kurulduğu günden beri Kayseri’mizin yüz akı olan, herkesin gönlüne, yeteneğine hitap eden hem merkezde hem 16 ilçemizde adeta onlarca tesisinde yaptığı çalışmalar ile yeteneklerimizi ortaya çıkarıyor” dedi. Büyükkılıç, yapılan çalışmaların ürünlerinin ortaya çıktığını, bu ürünleri kamuoyu ile paylaşmak amacıyla sergi açtıklarını ifade ederek, 3 bin 838 ürünü sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını söyledi.

“BÜNYAN CEZAEVİMİZDE KAYMEK RÜZGÂRI ESTİRECEĞİZ”

Başkan Büyükkılıç, her kurumla iş birliği halinde çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:“En son yapılan bir çalışmayla Bünyan Cezaevimizde yapılan protokol gereği, oradaki kardeşlerimizi hem eğitmek, hem yönlendirmek hem de KAYMEK rüzgârı estirmek suretiyle gönüllerde yer etmek amacıyla yaptığımız çalışmayı paylaşıyor, Sayın Başsavcımıza teşekkür etmek istiyorum. Kurum ve kuruluş ayrımı gözetmeden her kurumla iş birliği halinde çalışmaları sürdürüyor, gayretlerinden dolayı genel sekreter yardımcımıza, daire başkanımıza, ilgili birimimizdeki öğretmenlerimize, ekibimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

“KAYMEK ADETA KAYSERİ’DE BEŞİNCİ ÜNİVERSİTE GİBİ”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise sadece Kayseri’de değil, bölgede KAYMEK rüzgârı estiğini vurgulayarak, “Biz gittiğimiz yerlerde, çalıştığımız her yerde enteresan bir şekilde KAYMEK’in bilindiğini ve takip edildiğini gördük. KAYMEK adeta Kayseri’de beşinci üniversite gibidir. KAYMEK kurslarında eğitim alan arkadaşların Kayseri Valisi olarak farkını görüyorum. Valilik olarak halk eğitim gibi işleri de çok kolaylaştırıyorlar. KAYMEK’in Kayseri’ye değeri tahmin ettiğinizden çok daha büyüktür. KAYMEK, aile yaşantısından tutun da her türlü mücadelede katkı sunuyor. İnanılmaz profesyonel şekilde çalışıyorlar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, özellikle kadın projelerinde teşvik etkisini bildiğim için de teşekkür ediyorum. Ayrıca KAYMEK ekibini alkışlıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sertifika töreni düzenlenen sergide, Düz Dar Etek Dikimi kursunda Emine Çetin, Hüsn-i Hat kursunda Ahsen Kavafoğlu, Türk İşaret Dili kursunda Fatma Özyürek, Aşçı Çırağı kursunda Nefiye Gül Tekayak ve Çocuk Bakım Elemanı kursunda Esra Akbulut takdim edilen sertifikalarını alırken, Ayşe Alat’a da Onur Belgesi takdim edildi.

Sertifika töreninin ardından Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un dualarıyla açılışı yapılan sergi, protokol tarafından ilgiyle gezildi.

8 BİN KURSİYERİN 3 BİN 838 ADET ESERİ SERGİLENİYOR

13 tesiste 78 farklı el sanatı branşında eğitim alan 8 bin kursiyerin KAYMEK eğitmenleri nezaretinde hazırlamış oldukları el emeği göz nuru binlerce özgün eserden 3 bin 838 adet eser bulunuyor. Özgün eserlerden oluşan 50 branşta başta ‘Maraş İşi Ahşap Rölyef, Telkari, Edirnekari, Amigurumi, Bezbebek, Mutfak Atölyesi, Kâğıt Rölyef, Ebru, Tezhip, Hüsn-i Hat, El ve Makine Nakışları, Çini, Filografi, İğne Oyası, Cam Boyama, Kırkyama, Yağlı Boya Resim, Katı’, Seramik Şekillendirme ve Gümüş Takı İşlemeciliği’ gibi pek çok konuda el emeği eser yer alıyor.

Serginin 30 Eylül’e kadar açık kalması planlanıyor.