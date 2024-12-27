Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2024 yılında 48 bin 591 vatandaşa hizmet verdi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat alanında kentin 6’ncı üniversitesi gibi faaliyet gösteren marka kuruluşu KAYMEK A.Ş., hizmetlerini kapsayıcı bir şekilde Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki, akademik bilgi ve becerilerini geliştirerek eğitim verilen alanla ilgili kazanımlarını günlük hayatta uygulanabilir kılmak, Kayseri’nin sanata duyarlı bir kent olmasını sağlamak, çeşitli sektörlerin kalifiye personel ihtiyacına cevap vermek, bilgili ve birikimli bireyler yetiştirerek ülkenin geleceğine yön vermek gibi amaçlarla kurulmuş olan KAYMEK, tam donanımlı modern tesislerinde hemen her yaş grubundan vatandaşa hizmet sunuyor.

KAYMEK A.Ş., gençlerin eğitiminden, yetişkinlere yönelik düzenlenen sosyal, sanatsal, sportif faaliyetlere ve sosyal sorumluluk projelerine, e-ticaretten özel istihdam bürosuna kadar birçok alanda, kurulduğu 2004 yılından bu yana tesis ve branş sayısını her geçen gün arttırarak kentin 6’ncı üniversitesi gibi vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde kent merkezindeki 12 tesisinde toplamda 15 bin 105 kursiyere eğitim veren KAYMEK A.Ş. Bosna Hersek’in Mostar şehrinde bulunan tesisinde ise Bahar ve Güz dönemlerinde toplam 156 kursiyere eğitim verdi.

Bünyesindeki çeşitli birimlerle toplumun farklı kesimlerine özel faaliyetlere imza atan KAYMEK A.Ş. kentin 10 farklı bölgesindeki 10 Genç KAYMEK Gençlik Merkezi ile de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda toplam 5 bin 89, 2024 Yaz Okulu’nda toplam 1783 öğrenciye kurs verirken 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda ise toplam 4 bin 578 öğrenci ile kurslarını sürdürüyor. Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nin aile sıcaklığındaki tesislerinde toplam 11 bin 450 öğrenci, Büyükşehir’in hizmetlerinden faydalanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kucaklayıcı hizmet anlayışı doğrultusunda kent merkezindeki imkânları ilçelere de ulaştırmaya gayret gösteren KAYMEK A.Ş. her ilçede bulunan Sosyal Yaşam Merkezi sayesinde, kırsal ilçelere de etkin ve kaliteli hizmet ulaştırıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş., ilçe sosyal yaşam merkezleri spor salonu ve havuzlarında 2024 yılında toplam 15 bin 488 vatandaşa spor hizmeti sunarken ilçe sosyal yaşam merkezlerindeki kurslarında toplam 3 bin 799, Yaz Okulu’nda ise toplam 2 bin 593 kursiyere eğitim sundu. Böylelikle KAYMEK A.Ş., ilçe sosyal yaşam merkezlerinde genel toplamda 21 bin 880 vatandaşa Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ve kaliteli hizmetini doğrudan ulaştırdı.

LGS, YKS, KPSS gibi öğrenciler ve memur adayları için son derece önemli sınavlara yönelik kurslar da düzenleyen KAYMEK A.Ş. ayrıca LGS ve YKS Tercih Danışmanlığı ve Rehberlik hizmeti ile de ücretsiz şekilde gençlere ve ailelere destek sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, şehirdeki başta kurs ve eğitim faaliyetleri olmak üzere hizmetlerini çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birliği protokolleri ile gerçekleştirirken, diğer taraftan da el emeği göz nuru eserler üreterek bu eserleri beğeni toplayan sergiler ile sanatseverlerle buluşturuyor.

Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, KAYMEK Gençlik Merkezleri, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri, E38 E-Ticaret Platformu, Çamaşır Yıkama Merkezi, KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi), KAYMEK Canlı Yayın, Büyükşehir Gençlik Merkezi, Kayseri Kariyer Merkezi, Aile Akademisi ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi gibi çeşitli alanlarda hizmet veren KAYMEK A.Ş., çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek toplumda her kesime katkı sağlayan hizmetlerini, Başkan Büyükkılıç’ın ‘önce insan’ diyerek ortaya koyduğu hizmet vizyonu doğrultusunda, etkin ve kaliteli bir şekilde sürdürüyor.