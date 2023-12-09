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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında amiral gemisi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. “KAYMEK’le Öğreniyorum Atölyesi” kapsamında aile içi bağları kuvvetlendirmek ve mutfak sanatları becerilerini çocukları ile birlikte geliştirmek amacıyla Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği düzenliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlara en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 41 farklı tesiste 55 farklı noktada hizmetlerini yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Kursu (KAYMEK), ‘KAYMEK’le Öğreniyorum’ sloganı ile workshop etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından “Katıl, Öğren, Yap; Sonrası Lezzete Yolculuk” adıyla Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği düzenlenecek. KAYMEK, anne ve çocukların bir arada olacağı etkinlikte lezzeti, sunum becerisi ile birleştirecek.

HER SEANSTA 10 ANNE VE 10 ÇOCUK OLACAK

Anne-Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği yarın KAYMEK Göznuru Tesisi’nde düzenlenecek. 1’inci seans saat 10.00’da 2.seans ise saat 13.00’de gerçekleştirilecek. Annelerin çocukları ile katılım sağlayacağı etkinlik için www.kaymekonline.com üzerinden kayıt alınacak. Kursiyerlerin malzemelerini getireceği etkinlik iki seansta yapılacak olup her seansta 10 anne ve 10 çocuk olmak üzere toplamda 40 kişi katılım sağlayacak.