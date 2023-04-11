Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Felahiye ilçesinde Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Kursu verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titizlikle takip ettiği israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini amaçlayan çalışmalara devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla farkındalık oluşturmayı da ihmal etmiyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Kursu verildi.

KAYMEK Felahiye İlçe Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen ‘Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Kursu’nda katılımcılara çevre bilinci hakkında bilgiler aktarıldı.

Bu kurs ile İnsan-Çevre İlişkisinin Anlaşılması, Geri Dönüşüm, Sıfır Atık Bilincinin Oluşması gibi birbirinden önemli konular işlenerek farkındalık gerçekleştirildi.