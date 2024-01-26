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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü konusunda ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ sloganıyla 2’ncisi düzenleniyor. Yarışmada birbirinden değerli çalışmalar, jüri heyeti tarafından değerlendirilerek, dereceye girenlere ödüller verilecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür ve sosyal faaliyetleri kapsamındaki çalışmaları ile her zaman örnek gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, milli manevi değerlerine bağlı, saygılı ve donanımlı genç nesiller için sürdürdüğü hizmetlerini çeşitlendirerek birçok etkinlik düzenliyor.

Buna göre düzenlediği yarışmalarla da gençlere hitap eden Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ve Türk Milleti’ne armağan ettiği İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ yarışmasının 2’ncisi düzenleniyor.

Yarışmada birbirinden değerli çalışmalar, toplanan jüri heyeti tarafından değerlendirilerek, dereceye girenlere ödül verilecek. Son müracaat tarihi 25 Şubat Pazar olarak belirlenen yarışma 4-11 yaş ile 12-18 yaş olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleşecek.

Yarışmada 1’inciye 10 inç tablet, 2’nciye 8 inç tablet 3’üncüye 7 inç tablet, 3 kişiye de mansiyon ödülü olarak akıllı saat verilecek.

Vatandaşlar yarışma hakkında bilgi almak ve çektikleri videoları göndermek için www.kaymekyarisma.com adresini kullanabilecekler.