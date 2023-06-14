KAYMEK aracılığı ile Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere yönelik faaliyetleri kapsamında LGS Ön Hazırlık Kursları ile Yaz Okulu kayıtlarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen LGS Ön Hazırlık Kursları ile 8-14 Yaş Yaz Okulu Kayıtları sürerken, KAYMEK de okul ve kurslar için hazırlıklarını tamamlıyor.

OKUL VE KURS ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür alanındaki önemli kuruluşu KAYMEK, okulların kapanmasının ardından yaz tatilini eğlenceli, sosyalleşerek dolu dolu geçirmek isteyecek öğrencilere yaz okulları ve kurslar ile kucak açıyor. Bu kapsamda düzenlenen LGS Ön Hazırlık Kursları ile Yaz Okulu öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor.

LGS Ön Hazırlık Kursları ile Yaz Okulu’na kayıt olmak isteyen öğrenciler 0 352 320 54 45 nolu telefondan bilgi öğrenirken, kayıt işlemlerini ise www.kaymekonline.com adresinden gerçekleştirebilecek.

11 FARKLI BİRİMİYLE ŞEHİR MERKEZİNDE VE TÜM İLÇELERDE 39 FARKLI TESİSTE 52 HİZMET

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor.