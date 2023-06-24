Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. bu kez de Türk İşret Dili Yeterlilik Sınavı (TİYDES) için hazırlık kursu açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayserili vatandaşlara hizmet yolunda ilkleri sunan Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK ile faaliyetlerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu kapsamda Türk İşret Dili Yeterlilik Sınavları için açılan kursta kursiyerlere sınavda gerekli olacak bütün bilgiler aktarılıyor.

ETKİN DERSLER VE SINAVLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME

İlklere imza atmaya devam eden KAYMEK tarafından Türk İşret Dili Yeterlilik Sınavı için açılan TİDYES kursunda, ‘Örnek Video Çözümlemeleri, Süreyi Etkili Kullanma’ gibi içerikler ders olarak sunulurken, sınava yönelik bilgilendirme gibi bilgiler de kursiyerlere veriliyor.

11 FARKLI BİRİMİYLE ŞEHİR MERKEZİNDE VE TÜM İLÇELERDE 39 FARKLI TESİSTE 52 HİZMET

Kayseri’de, yediden yetmişe hemen her yaş grubuna hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlara en iyi eğitimi sunmayı görev bilen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada özverili hizmetlerine devam ediyor.