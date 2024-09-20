SASKİ, Uzakkışla Mahallesi'nde su sorunlarına çözüm getirecek büyük bir yenileme çalışması başlattı. 4 bin metrelik içme suyu hattı yenilenirken, aynı zamanda bölgedeki 100 abone bağlantısı da tamamen yenilenecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), günden güne azalan içme suyu kaynaklarında, israfının önüne geçmek için şehrin içme suyu hatlarını elden geçiriyor. Kayıp-kaçak tespit edilen mahallelerin alt yapısı sil baştan yenileniyor.

Kaynarca Uzakkışla Mahallesi’nde başlatılan proje kapsamında kayıp ve kaçaklara neden olan 4 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattı revize ediliyor. Proje tamamlandığında modernize edilen altyapı ile birlikte su kesintileri ve basınç sorunları tarihe karışacak.

BÖLGEDEKİ ABONE HATLARI DA YENİLENİYOR

4 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattının yanı sıra, mahalledeki 100 abonenin su bağlantıları da yenileniyor. Böylelikle bölgedeki eski ve yıpranmış hatlar devre dışı bırakılarak abonelere basınç sorunu olmaksızın kesintisiz sağlıklı içme suyu ulaştırılacak.

MUHTAR AKKUŞ’TAN BAŞKAN ALEMDAR’A TEŞEKKÜR

Çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Uzakkışla Mahalle Muhtarı Mehmet Halim Akkuş, “Hatların eski olmasından kaynaklı mahallemizde ciddi bir içme suyu sorunu vardı. Eski hatların onarılması talebimizi Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. Ekipler hemen incelemelerde bulunup hasarlı bölgeleri tespit edip çalışmalara başladı. Mahallemizin altyapı ihtiyacına anında karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ve ekibine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.