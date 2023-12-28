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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca’nın tarihi projesi olan Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi ve tesis ile bağlantılı çalışacak 50 bin metrelik hatta çalışmalarını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 18 bin kişiye hizmet edecek Kaynarca’nın tarihi projesi Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi ve 50 bin metrelik atıksu hattı projesinin tesis kısmında yüzde 70’lik kısmın tamamlandığını açıkladı. İlçede devam eden altyapı çalışmalarında 50 bin metrelik atıksu hattının ise 30 bin metrelik kısmı ilçeye kazandırıldı.

Türkiye’nin en büyük su basar ormanı Acarlar Longozu’nun tabiatını da koruyacak çevreci proje ile Kuzey Bölgesi’nin atık suları güvenle yeni arıtma tesisine taşınacak. SASKİ marifetiyle çalışmaları devam eden 120 Milyon TL’lik proje tamamlandığında ise günde 3 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak.

Sakarya’nın doğası, tarımı, sanayisi ve tüm üretim kolları için gündüz gece demeden çalışan Başkan Yüce, “ Şehrimize bugüne kadar kazandırdığımız tarihi projelerle Sakarya’nın hem bugününe hem de yarınlarına büyük yatırımlar yaptık. Hayata geçirdiğimiz projeleri kendimize örnek görerek her zaman için daha büyüğünü yapmak ve vatandaşlarımızı her geçen gün daha kaliteli hizmetlerle buluşturmak için adeta kendimizle yarışıyoruz. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte yedi olan tesis sayımızı Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandıktan sonra sekize yükseltmiş olacağız” ifadelerinde bulundu.

Başkan Yüce, “ Sakarya’nın doğal güzelliklerini korumak attığımız adımlarda her zaman önceliğimiz oldu. Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla yürüttüğümüz çalışma ile Türkiye’nin en büyük su basar ormanı olan Acarlar Longozu’nu da koruma altına almış olacağız. 18 bin vatandaşımıza eksiksiz şekilde hizmet verecek tesisimiz tamamlandığında günde 3 bin metreküp atıksuyu en temiz haliyle doğaya yeniden deşarj edebileceğiz. Son teknolojik imkanlarla donatılacak tesis ve tesis ile entegre şekilde çalışacak 50 bin metrelik hat sayesinde Kaynarca ile civar ilçelerin atıksu sorunu tamamen çözüme kavuşacak. Şehrimizin gelecek vizyonunu da düşündüğümüz çalışma ile bölgenin gelecek nüfus potansiyeline dahi hizmet verebileceğiz” dedi.