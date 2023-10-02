Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın merkez kadar kırsal kesime verdiği önem doğrultusunda Akkışla'da 32 bin ton malzeme kullanılarak, maliyeti 55 milyon TL’lik yol yapım çalışmalarına başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerdeki yol yapım çalışmaları faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçelerdeki ulaşım koşularını iyileştirmek için dur duraksız çalışan Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına Akkışla ile devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, merkez ile kırsal mahalleler arasındaki farkı en aza indirme anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Akkışla’daki Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolunda çalışma başlattı.

21 KİLOMETRELİK YOLDA ÇALIŞMA

Akkışla Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı sıcak karışım asfalt işi doğrultusunda 21 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasına start verdi.

55 MİLYON TL’LİK 32 BİN TON MALZEME KULLANILACAK

Akkışla Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolundaki yaklaşık 32 bin ton malzeme ile yapılacak bu imalatın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 55 milyon TL olarak belirlendi.