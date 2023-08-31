Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz günlerde medya mensupları ile buluşmasında yaptığı, 11 ilde yaşanan 6 Şubat depremlerinin sanayi tesisleri ve üretime olan olumsuz etkisi ile İstanbul’daki sanayi ağırlığının Anadolu’ya kaydırılması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Depremin yıkıcı etkileri nedeniyle 11 ildeki sanayi tesislerinin olumsuz etkilendiğini, üretim ve istihdam noktasında zorluklar yaşandığını hep birlikte gözlemlediklerini ifade eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, diğer yandan da Türkiye’nin ekonomi merkezi konumunda bulunan İstanbul’un da deprem riskiyle karşı karşıya bulunduğunu hatırlattı.

Başkan Yalçın, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı’nda toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında da bu konunun ele alınmış ve TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, ASO, İSO gibi iş dünyası örgütlerinin projeye ilişkin görüşleri dinlenmiştir. Bu toplantıdan çıkan sonuç ise sanayi tesislerinin yeniden konumlandırılması noktasında İç Anadolu-Akdeniz hattına yoğunlaşılması yönünde olmuştur.” dedi.

Başkan Yalçın, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklamalara baktığımızda deprem riskinin az olduğu ve limanlara yakın konumda bulunan İç Anadolu bölgesinin tercih edileceği ve bu yönde de ön hazırlık yapıldığı anlaşılmaktadır. Gerek 6 Şubat depremlerinin etkisi altında kalan 11 ilimizdeki sanayi tesisleri, gerekse İstanbul’da muhtemel bir deprem nedeniyle tehlike altında olan tesislerin ve yeni kurulacak tesislerin Türkiye’nin iç bölgesine göçü konusu büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Kayseri’nin adının anılıyor olması da bizim için ayrıca sevindiricidir. Kayseri’nin işgücü maliyetleri bakımından batı illerine göre avantajlı konumu ve işgücünün yeterli olması da önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Yapılacak çalışmaların zaman istediğini ve önemli planlamalar içereceğinin altını çizen Başkan Yalçın, “İç Anadolu bölgesinde böyle önemli bir yapılanmanın sağlanabilmesi için hammadde transferi başta olmak üzere özellikle üretilen mamul maddelerin limanlara en kısa sürede ve en rantabl şekilde ulaştırılması için alt yapı yatırımlarının oluşması gerekmektedir. Kayseri’nin güney liman kentlerine yakınlığı göz önüne alındığında elektrikli tren hatları başta, yük taşımacılığına yönelik tren hatlarının çift yönlü olarak planlanması beklentimizdir. Bunun yanı sıra global dünyada örnekleri bulunan ulaşımın ve ticaretin kesiştiği bir HUB’un Kayseri’de oluşması elzemdir.” diye konuştu.

Ön hazırlıkları başlatılan, Türkiye’deki sanayi tesislerinin kaydırılması projesine Kayseri’nin birçok alanda cevap verebilecek konumda olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, “Yeni hava limanı binamızın yapımı hızla sürmektedir. İlerleyen yıllardaki projeksiyona göre yeni eklemelerin yapılması hatta yeni bir havalimanı yapılması söz konusu olabilecektir. Kayseri’nin özellikle liman kentleri başta olmak üzere tüm ulaşım ağına rahatlıkla bağlanabilmesi amacıyla otoyolların yapılması da gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri’nin tarihi ve kültürel geçmişi ve turizm potansiyelinin de önemli olduğuna dikkati çekerek, “Tarihi geçmişimiz ve kültürel yapımız turizm açısından önemli merkezler arasında yer almamızı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanlığı zamanında büyük bir gayret göstererek oluşturduğu Erciyes Kış Turizmi merkezinin varlığı büyük önem taşımaktadır. Kayseri’nin Kapadokya bölgesinin yanı başında önemli bir turizm, ticaret ve sanayi şehri olması, Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek’in Kayseri’nin turizm atağına geçmesini sağlaması da göz önüne alınmalıdır.” dedi.

Başkan Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Üretim kapasitesi, istihdam oranları ile ihracatının ithalatını karşılama oranına baktığımızda, Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulması düşünülen ve ilgili bakanlıklarca ön hazırlıkları yapılan sanayi tesisleri kaydırılması projesine en uygun yerin Kayseri olduğunu düşünüyoruz. Kayseri’nin hali hazırda İstanbul’daki büyük şirketlerin yatırım hedefinde olduğunu biliyoruz ve bu durumu gözlemliyoruz. İstanbul merkezli firmaların Kayseri’den üretime yönelik arazi arayışları bulunmaktadır. Bu arayışların bugünden karşılanabilmesi ve hedeflenen projenin yüksek oranda başarıya ulaşması bakımından şehrimizin biçilmiş kaftan olduğu kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunmak istiyoruz. Deprem riski nedeniyle yeniden konumlandırılacak Türkiye sanayi alt yapısı için Kayseri ilk tercih olmalıdır. Kayseri sanayi tesisleri göçü için en rantabl merkezdir.”