Kayseri Büyükşehir Belediyesi her baharda olduğu gibi bu baharda da şehrin dört bir yanını rengârenk çiçeklerle donattı. Lale, sümbül ve üzüm sümbülünün çiçek açmasıyla şehir adeta çiçek bahçesine dönüşmeye başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kenti çiçeklerle donatarak Kayseri’nin güzelliğine güzellik katıyor. Baharın gelmesiyle açan çiçekler adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, baharın gelmesiyle kent merkezinde yer alan kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen rengârenk çiçekler, estetik peyzaj projeleriyle Kayserililere görsel bir şölen sunuyor.

Her alanda yürüttüğü yatırım ve projelerinin yanı sıra park, bahçe, refüj ve yeşil alanları bahara hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, şehri çiçek bahçesine çeviriyor. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı her baharda olduğu gibi bu baharda da şehrin dört bir yanını rengârenk çiçeklerle donattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar öncesi yapılan hazırlıklar kapsamında dikilen lale, sümbül ve üzüm sümbülü baharın gelmesiyle birlikte çiçek açtı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlarda yürüttüğü temizlik, budama, çiçek dikimi çalışmaları neticesinde şehir ayrı bir güzelliğe bürünürken, kenti çiçek bahçesine çeviren uygulamalar bayram öncesi vatandaşlardan da tam not aldı.