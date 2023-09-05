Türkiye'de TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi Ankara’daki Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yoğun ilgi gördü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın teşvik ve destekleri ile teknofest gençliğine yönelik faaliyetlerini her alanda sürdürüyor. Bu kapsamda eğitimler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, teknofest etkinliklerinde stant açıp, öğrencileri ziyaretçi olarak yönlendirirken, Ankara’daki Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde de yerini aldı.

Cumhuriyet'in 100. yılında, 30 Ağustos -3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 8.si gerçekleşen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde stant açan ve Türkiye'de TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, ilgi odağı oldu.

KAYSERİ BİLİM MERKEZİ STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

2013 yılından bu yana düzenlenen ve her geçen yıl daha da ziyaretçiyi ağırlayan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne bu sene de rağbet çok oldu. Kayseri Bilim Merkezi standı da milyonlarca kişinin katıldığı Teknofest’te çok sayıda ziyaretçiyi konuk ederek, yoğun ilgi gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK, Ankara’da düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ziyaret gerçekleştirerek, öğrencileri için teknik bir deneyim gerçekleştirdi. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Robotik Kodlama Atölyesi’nde ‘Metin Tabanlı Kod Yazma’ dersleri ile teknofest gençliğine yakışır çalışmalar gerçekleştirmeye devam ederken, bir yandan da söz konusu alanda düzenlenen etkinliklere katılım göstererek etkileşim sağlıyor.

KAYMEK ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEME VE GÖZLEMLEME İMKÂNI BULDU

Ankara’da düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan KAYMEK öğrencileri, burada yapılan proje çalışmalarını yerinde inceleme ve gözlemleme imkânı bulurken, sergilenen birbirinden farklı ve önemli ürünleri deneyimleme fırsatı yakaladı.

BÜYÜKŞEHİR KAYMEK, GENÇLERİ TEKNOLOJİ DOLU YARINLARA HAZIR HALE GETİRMEYE GAYRET EDİYOR

Teknolojinin hâkim olduğu çağda, geleceğe yön verecek gençler yetiştirmek için her türlü desteği vermeye gayret eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi’nde, ‘Metin Tabanlı Robotik Kodlama’ dersleri vererek, teknofest gençliğini teknoloji dolu yarınlara hazır hale getirmeye gayret ediyor.