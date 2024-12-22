Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı’nda sağlık turizminden spor turizmine, inanç turizminden gastronomi turizmine, kongre turizminden yayla turizmine kadar her alanda yapılan çalışmaları anlatan Başkan Büyükkılıç, kentin sahip olduğu zenginliklere dikkat çekerek, “Kayseri olarak bir hazinenin üzerindeyiz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı’na katıldı. Konferansta, kentin turizm geleceğini şekillendirmek için turizm yol haritası belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı, Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Konferansa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak, daire başkanları, turizmle ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf temsilcileri ve bilim insanları katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri’nin bir turizm şehri olarak anılmasını istediklerini, turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için master plan anlayışı içerisinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmelerin ardından bu çalışmaların başladığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, bin 500 Kayseri’den öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Kapadokya Üniversitesi’nin kentin 6’ncı üniversitesi gibi faaliyet verdiğini kaydetti.

Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e ayrı bir parantez açarak, turizme olan sevdası ve kente katkı sağlayıcı fedakârca yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

16 ilçenin bu sürecin içerisinde mutlaka yer alması gerektiği kanaatinde olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Kayseri’miz bir açık hava müzesi, hangi ilçemize baksak, hangi bölgemize baksak mutlaka bir tarihi eserle ya da bir medeniyetin kalıntısı ile karşılaşırız. Örneğin, Yahyalı’da Kapuzbaşı Takım Şelaleleri bir dünya harikasıdır. Tomarza’da Zamantı Irmağı, Sarız’ın yaylaları, Talas’ın her türlü zenginliği gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Kış turizmi olmazsa olmazımızdır. Erciyes Kayak Merkezi’miz, Mehmet Özhaseki bakanımızın kulaklarını çınlatarak, Kayseri’miz için en önemli değer, Türkiye’de kış turizminin amiral gemisi konumundadır. 19 mekanik tesisi, 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ile profesyonel kayakçıların vazgeçilmezidir.”

İncesu Örenşehir Mozaik kazı çalışmasında çok önemli bulgular elde edildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “O kadar canlılığını koruyor ki bir hazinenin üzerindeyiz. Kayseri olarak en önemli hazinelerden birisi de bu çalışma olacak. Tam olarak gün yüzüne çıkmadı, halen çalışmalar sürüyor. Ayrıca inanç turizmine yönelik yaptığımız restorasyon çalışmamız da var. Önümüzdeki dönemde bizi izlemeye devam edin. Değişik turizm odaklı çalışmalara imza atacağız. Ekibimizi de kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise turizmin gelişmesi için sadece Erciyes’e bakıldığında başlı başına bir başarı öyküsü olduğunu anlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile orayı taçlandırdığına vurgu yaptı. Vali Çiçek, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Dünya MotoKros Şampiyonası’nın ikincisinin yapılmasını planladıklarından bahsetti.

Turizm Master Planı Arama Konferansı’nda, şehrin turizm stratejisi belirlenmek üzere çeşitli çalışma grupları oluşturuldu. Kayseri’nin turizm potansiyelinin değerlendirildiği konferans, katılımcıların ortak akıl geliştirmesine imkân sağladı.