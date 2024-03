Kayseri Bünyan’ın en önemli sorunlarından birinin de istihdam olduğunu vurgulayan güçlü adaylardan Büyük Birlik Partisi Bünyan Belediye Başkan Adayı Fatma Şenyüz Güner Bünyan’ın istihdamına katkı sağlayacak projelerini açıklıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Bünyan’da seçim kampanyasını en aktif isimlerin başında gelen BBP adayı Fatma Şenyüz Güner "Bünyan’da köklü çözüme kavuşturacağımız ve Bünyan’ı ayağa kaldıracağımız sosyal, kültürel, ekonomi, ulaşım başta olmak üzere 41 kere maşallah diyecek 41 projeyle yola çıktık. Projelerimizin en başında ‘Başkan Sizi Dinleyecek Bünyan İsteyecek Başkan Gerçekleştirecek’ dedik. Her mahallemizin her köyümüzün farklı bir sorunu var. Ama her şeyden önemlisi istihdam her şeyden önemlisi sosyal ve kültürel eksiklerin giderilmesi olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle güzel ilçemiz Bünyan’dan giden değil Bünyan’a gelen tersine göçü hayal ediyoruz ve hayalde kalmaması için de Bünyan’a bir kadın elinin değmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle hayali Bünyan olan bir kadın olarak Mantı Üretim Tesisi, Balık Entegre Tesisi, Ekolojik ve Organik Tarım, Güneş Enerji Santrali, Sanayi Sitesi Kooperatifi, Katma Değeri Yüksek Aromatik Bitki Yetiştirme Projesi gibi Bünyan’a hem istihdam sağlayacak hem gelir sağlayarak kısacası Bünyan’a ekonomik olarak katkı sağlayacak uçuk kaçık değil yapılabilir projeler ile hizmet edeceğiz.’’ dedi.

Bünyan Belediye Başkan Adayı Fatma Şenyüz Güner ‘’Projelerimiz sadece istihdamla sınırlı da değil. Bünyanlı gençlerimize yönelik, Bünyanlı kadınlara yönelik birçok projemizi hazırladık. Projelerimizi ziyaretlerimiz de anlattığımızda en çok dikkat çeken ve beğenilenlerden ‘’HOŞ GELDİN BEBEK, KADIN İSTİHDAMI ve GİRİŞİMCİLİK PROJESİ, BÜNYAN KART, KÜLTÜR SANAT AKADEMİSİ, MİLLİ DUYGU GEZİLERİ, BELEDİYE RADYOSU, İLÇE KONSEYİ, ÜCRETSİZ YÜKSEK HIZDA İNTERNET ve MOLA EVİ’’ gibi projelerimiz olmuştur. Halkımız teveccüh gösterir ve bizleri göreve layık görürse bu vaatlerimizi halkımızla sürekli istişare halinde olarak teker teker yerine getireceğiz. Milli duygularımızı gençlerimize çocuklarımıza aşılamak için her milli bayram ve anma günlerinde ücretsiz geziler düzenleyip geleceğimiz çocuklarımıza gençlerimize milli ve manevi duygularımızın aşılanmasına destek olacağız. Hiçbir hemşerimi kucağında koliyle değil istediğini istediği yerden özgürce alabileceği ‘’BÜNYAN KART’’ sistemi ile sosyal desteklerimizi vereceğiz. Böylelikle bir elin verdiğini diğer el görmeyecek.’’ ifadelerinde bulundu.