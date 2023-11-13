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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini yürüten Spor A.Ş. 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu Müsabakaları’na ev sahipliği yaptı. 2 şehirden, 4 takım ve 60 sporcunun katıldığı müsabaka nefes kesti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimde kente kazandırdığı yüksek standartlı tam donanımlı tesislerle ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘2024 Avrupa Spor Şehri’ ünvanına yakışır şekilde yeni organizasyonlarla kenti sporun merkezi yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu Müsabakaları’na ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırarak ata sporlarına hayat verdiği Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi’nde 10-12 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen 2023 Hasan Sarol Atlı Cirit 1. Lig D Grubu Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen müsabakaları Kayserili sporseverler de ilgiyle takip etti.

Erzurum ve Uşak illerinden gelen 4 takımdaki 60 sporcunun yer aldığı müsabaka sonucunda, birinci 1 Eylül Atlı Spor Kulübü, ikinci Dadaş Atlı Spor Kulübü, üçüncü Akıncılar Atlı Spor Kulübü ve dördüncü de Eşme 3 Eylül Atlı Spor Kulübü oldu.