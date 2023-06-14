Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, depremden dolayı hasar gören Adıyaman Belediyesi’nin hasar gören büro mobilyası ihtiyaçlarının karşılanarak hibe edilmesi kararını oy birliği ile kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi sarsan depremin etkilerini azaltmak ve gerçekleşen hasarı en aza indirgemek için özverili girişimlerini ve gayretlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu kapsamda, depremin yaralarının sarılması adına Adıyaman Belediyesi’ne hibe şeklinde yardım edilmesi kararlaştırıldı.

TALEP, OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI

102 maddenin oylandığı 2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda gündemin 62’nci maddesindeki ‘Adıyaman Belediyesi’nin hizmet birimlerinin deprem dolayısıyla hasar gören büro mobilyası ihtiyaçlarının karşılanarak hibe edilmesi talebinin görüşülmesi’ talebi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN DEPREM BÖLGESİNE DESTEK OLAN ‘KAYSERİ’YE TEŞEKKÜR

Meclis Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem dolayısıyla Kayseri’nin, hayırseverler, belediyeler, kurum ve kuruluşları ile Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde depremin yaralarını sarmak için destek olduğunu dile getirdi. Büyükkılıç, “Deprem bölgesine desteklerimiz sürüyor. Bugüne kadar verdiğimiz desteklerden dolayı şehrimizin hayırseverlerine, belediyelerimize, kurum ve kuruluşlarının her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz valimiz de başta olmak üzere” diye konuştu.