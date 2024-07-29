Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki mesleki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK ile eğitimin her kademesine yönelik kurs ve eğitimleri gerçekleştiriyor. KAYMEK tarafından, orta öğretim ve ön lisans düzeyinde sınava girecek öğrencilere yönelik olarak kurs kayıtları sürüyor.KAYSERİ (İGFA) - Öğrencilerin ve gençlerin kendisini geliştirmesi ve donanımlı hale getirmesi için sürekli telkinlerde ve öğütlerde bulunan bu doğrultusunda ise proje ortaya koyan, çalışmalar yapan, destek sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda KAYMEK tarafından, orta öğretim ve ön lisans düzeyinde sınava girecek öğrencilere yönelik olarak kurs kayıtları başlatıldı.

KAYMEK tarafından, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlık kapsamında ücretsiz olarak hizmet verecek kurslarda tarih, Türkçe, coğrafya, geometri, matematik ve vatandaşlık dersleri yer alırken, Sümer Tesisinde gerçekleştirilecek kurslar, yüz yüze yapılacak.

Kontenjanın sınırlı olduğu ve hızlandırılmış soru çözümleri ile deneme sınavları bulunan kurslar için kayıtlar, www.kaymekonline.comadresinden gerçekleştirilebilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için ise 0 352 337 37 88 numaralı telefondan bilgi edinebilecek.