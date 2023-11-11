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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenleyerek, lösemili miniklerin yanında yer aldı ve onlara hafta boyunca 3 farklı etkinlik düzenleyerek unutamayacakları bir hafta yaşattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine el uzatmaya, hizmet etmeye gayret gösteriyor. Büyükşehir, hizmetlerine çocuklar boyutunda da devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV Kayseri Ofisi ile birlikte Alparslan Parkı’nda çocuk şenliği düzenleyerek hem lösemi hastası çocuklara hem de onların ailelerine moral oldu. Müzik eşliğindeki dans koreografileri ile ve jimnastik hareketleri ile miniklere destek olan Spor A.Ş. onlara unutulmaz anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Erciyes Üniversitesi kampüsünde faaliyet gösteren Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) ile birlikte Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde de etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar gönüllerince oyun oynadı, dans etti. Şenliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar beraberinde katılarak miniklere destek oldu, moral verdi.

Büyükşehir Spor A.Ş. ile Kayseri Şehir Hastanesi iş birliği ile gerçekleştirilen anlamlı etkinliğe Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. de (KAYMEK) katkı sağladı. KAYMEK’in ilgi gören ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesi kapsamında üretilen atkı ve bere gibi ürünler çocuklara, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş tarafından hediye edildi. Etkinlikte ayrıca çocukların umut dolu mücadelelerini temsilen hep birlikte rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı.