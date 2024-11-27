Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karla mücadele kapsamında 7/24 sahada çalıştıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden sahadayız” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 7/24 sahada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle gece boyunca çift vardiya usulüyle çalışan ekipler, sabaha kadar yolları açık tutmak için büyük bir özveriyle mücadele etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği için hedefimiz kesintisiz hizmettir dedi.

Yoğun mesai harcayan ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar karla kaplanan cadde ve bulvarları temizleyerek, ulaşımın aksamasını engelledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin koordineli bir şekilde 80 araç ve 200 personel ile gerçekleştirdiği yoğun mücadelesi, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için büyük önem taşıyor.