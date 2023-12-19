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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençleri hiçbir zaman ihmal etmiyor. Gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri’ni ziyaret etti.

YKS sınavına hazırlanan gençlerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar temenni etti.

Gençler de Başkan Büyükkılıç’a gençlere özel yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.