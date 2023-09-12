Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini, bu doğrultuda Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 3 yeni GES tesisi için çalışmaların başladığını kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin daha sağlam altyapıya kavuşması için, merkez ve ilçelerde faaliyetlerine aralıksız şekilde devam eden KASKİ Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji üretiminde yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Enerji maliyetlerini düşürmek için daha önce Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başında 81 bin 698 metrekare alanda kurulu gücü 6 bin 500 kWp/h, üretim kapasitesi 5 bin kWe/h olan ve yılda 11 milyon kWe elektrik üreterek 30 milyon TL kazanç sağlanacak Güneş Enerji Santrali (GES) tesisi inşa edilerek işletmeye alınmıştı.

İhtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin önemli bir kısmını kendi tesislerinden karşılamakta kararlı olan KASKİ, Hacılar ilçesi Karpuzsekisi, Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi ve İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi’nde 3 yeni Güneş Enerji Santrali projesini işletmeye almak için çalışmalara başladı.

“KALKINMA HAMLESİ OLARAK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, GES ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak Kayseri ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti: “Sahip olduğumuz tüm mekânlarda bunlar gibi tesislerin sayısını arttırarak üretim yapmak için planlama yapıyoruz. Bulduğumuz tüm noktaları üretim yelpazemizin içerisine almak için çaba sarf ediyoruz. Bilindiği üzere bir süre önce Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başında 81 bin 698 metrekarelik alanda işletmeye aldığımız ve yılda yaklaşık 11 milyon kWe elektrik üreterek 35 Milyon TL kazanç sağlayacağımız GES’in ardından yeni tesisler için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda imalat çalışmaları devam eden Karpuzsekisi GES’i yıl sonunda işletmeye almayı planlıyoruz. Diğer yandan Yenidoğan GES ve Tahirini GES için ise projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Yenilenebilir güneş enerjisi kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon 650 bin kWh olan Karpuzsekisi GES sayesinde yılda 4 milyon 290 bin TL, yıllık üretim kapasitesi 18 milyon 700 bin kWh olan Yenidoğan GES sayesinde yılda 48 milyon 620 bin TL, yıllık üretim kapasitesi 220 bin kWh olan Tahirini GES sayesinde ise yılda 550 bin TL, kazanç sağlamış olacağız.”