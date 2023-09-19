Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte Kayseri Kariyer Projesi İş Birliği Ek Protokolü’ne imza attı. Başkan Büyükkılıç, Kariyer Merkezi ile iş arayanlara umut olduklarını vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında kentteki iş arayanlar ile personel ihtiyacı olan işletmeler arasında ortak bir platform oluşturma konusunda iş birliği yaparak özellikle işsizlere iş ve staj konusunda destek olmayı amaçlayan Kayseri Kariyer Projesi İş Birliği Ek Protokolü yapıldı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokolde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, iş birliğine imza attı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi projesi kapsamında hem belediye hem de üniversite bağlamında gerekli desteklerin verileceğini belirterek, “Daha önce hatırlanacağı üzere Kariyer Merkezi’miz ile yapılan çalışmalara verdikleri destekleri biliyoruz. Bunu bir protokole bağlamak suretiyle bundan sonraki süreçte insan kaynakları konusunda, Kariyer Merkezi olarak yardımlaşmak, gerekli destekleri hem belediye bağlamında hem üniversite bağlamında sağlamak amacıyla güzel bir protokol yapıldı” diye konuştu.

Kariyer Merkezi ile iş arayanlara umut olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Biz de bu protokole besmeleyi çektik, imzayı attık. Kariyer Merkezi’mize müracaat edip, kendisine uygun pozisyon arayan kardeşlerimizin umduklarına vesile olmasını dua ve temenni ediyoruz” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Memduh Başkanımız üniversitemize her zaman destek vermektedir. Şehrimizin önde gelen değerli başkanımız, bu süreçte işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Özellikle bu kariyer sürecinde böyle bir protokole bağlamış olması ve süreçlerle ilgili desteklerini hiçbir zaman esirgememesi nedeniyle huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında yeni kurulacak olan web sitesinin oluşturulması ve bu web sitesi ile birlikte çalışacak mobil uygulama üzerinden iş arayanlarla işçi arayanların ve üniversite öğrencilerinin staj konusunda işverenler ile buluşturulmasına yönelik usul ve esaslar yer alıyor.