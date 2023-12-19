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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “150. yılda 150 proje dedik ama bugün toplam 418 projeye ulaşmış ve şehrimiz için projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız. Sırf bu sene 152 projeyi şehrimize kazandırdık” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet ve yatırım dolu yaklaşık 5 yılı geride bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet” anlayışıyla mesai kavramı gözetmeden, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde, Kayseri’yi kucaklayan anlayışla yatırımlarını ve projelerini sürdürüyor.

Büyükkılıç, vizyon projelerin yanı sıra kültür, spor, eğitim, turizm, sağlık, sosyal, yerel kalkınma, ulaşım, yeşil, kentsel yenileme ve ilçe projeleri başlıkları altındaki projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

“150. YILDA 150 PROJE DEDİK AMA BUGÜN TOPLAM 418 PROJEYE ULAŞTIK”

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl içerisinde ulaşımdan altyapı çalışmalarına, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata, çevre duyarlılığından sosyal ve gönül belediyeciliğine, gastronomiden turizme kadar vizyon ve prestijli projelere imza attıklarının altını çizerek, “Seçim beyannamemizde kamuoyu ile paylaştığımız 150. yılda 150 proje dedik ama bugün toplam 418 projeye ulaşmış ve şehrimiz için projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız” dedi.

Bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediyeler arasında iki dönemdir birinci sırayı göğüsleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine kendi rekorunu kırarak, yatırımların toplam harcamalara oranını yüzde 62.43’e taşıma başarısı göstermişti. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yüzde 62.43’lük oran ile 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 2 sırada yer almıştı.