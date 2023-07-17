Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin merakla beklenen konservatuvar yaz kurslarına 2 bin 298 öğrenci kayıt yaptırarak, yoğun ilgi gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat alanındaki faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Gençler ve çocuklar başta olmak üzere Kayserililerden büyük ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı geniş kurs çeşitliliği ile düzenleyeceği yaz kursları başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı olarak 12-23 Haziran arasında kayıtları alınan 9-15 yaş arası çocuk ve 16 yaş üzeri yetişkin kursiyerler 10 Temmuz itibariyle derslerine başladı.

2023 yılı yaz döneminde toplan 2 bin 298 öğrencinin kayıt yaptırdığı konservatuarın iki şubesinde toplam Bağlama, Bateri, Gitar, Halk Oyunları, Keman, Piyano, Resim, Ney, Ud, Yan Flüt ve Tiyatro olmak üzere 11 branşta 61 usta öğreticisiyle eğitim veriliyor.

Çocuk gruplarına sabah 09.30-12.00, öğle 13.30-16.00 saatleri arasında haftada 3 gün, yetişkin gruplarına ise 19.00-22.00 saatleri arasında haftada 2 gün istedikleri branşlarda kurs veriliyor.

Geleceğin sanatçıları için sanat alanındaki yeteneklere her zaman destek veren Büyükşehir Belediyesi, açtığı kurslarla ve bünyesinde bulundurduğu konservatuvar ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.