Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yerine getirmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda her bayram olduğu gibi bu bayram da Kayserililerin huzur içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yerine getirmeleri için de gerekli tüm tedbirleri aldı.

Büyükşehir, 6 Haziran 2023 tarihinde yapılan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda 28 Haziran 2023 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yerine getirmeleri amacıyla, tespit edilen Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde gerekli tüm hazırlıklarını yaptı.

Kent merkezinde belirlenen 42 kesim yerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 48 veteriner hekim görevlendirilirken, veteriner hekimlerce Kurban Bayramı boyunca kurbanlık hayvanların her türlü kontrolleri ücretsiz olarak yapılacak.