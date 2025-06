Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’nin eğitim geleceği için heyecan verici ve önemli yatırımı İl Halk Kütüphanesi’nin 20 Haziran Cuma itibariyle hizmet vermeye başladığını ifade ederek, “Her yaş grubuna hitap eden ortamıyla adeta bir efsane şeklinde, eğitimin merkezi, üniversitelerin merkezi, öğrencinin merkezi Kayseri’mizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını gerçekleştirdiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iç donatımı ve hizmetin sunumu konusunda destek verdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen 6 bin 100 metrekarelik İl Halk Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu.

20 Haziran 2025 Cuma günü hizmet vermeye başlayan İl Halk Kütüphanesi’ndeki incelemeleri esnasında değerlendirmelerde bulunarak bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’mizin yeni kültür yuvası, zengin içeriğiyle her yaştan hemşehrimize hitap edecek şekilde tasarlandı. Açılışa az kaldı, çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Sadece Kütüphane Değil, Aynı Zamanda Bir Buluşma, Öğrenme ve Üretme Alanı Olacak

İçerisinde, ‘cep sineması, yetişkin ve çocuk kitaplıkları, bebek kitaplığı, grup çalışma alanları, etkinlik ve sergi salonları, kafeterya, 145 kişilik konferans salonu, toplantı salonları, idari birimler, internet salonu ile özel koleksiyon ve kent kitaplığının yer alacağı toplam 6 bin 100 metrekarelik kapalı alanı ile Kayseri’nin eğitim geleceğine büyük katkı sağlayan İl Halk Kütüphanesi hakkında konuşan Büyükkılıç, söz konusu modern merkezin, sadece bir kütüphane değil; aynı zamanda bir buluşma, öğrenme ve üretme alanı olacağını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç şunları paylaştı: “6 bin metrekare alanıyla, 3 katlı, her yaş grubuna hitap eden ortamıyla ilk halk kütüphanemizi önceki yerinden Seyyid Burhaneddin hazretlerinin olduğu yerden millet bahçesi içerisine taşımak suretiyle, son dönemdeki yenilikleri de içeren uygulamaları ile dijital ortamı ile adeta bir efsane şeklinde, eğitimin merkezi, üniversitelerin merkezi, öğrencinin merkezi Kayseri’mizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz.”

“Her Yönüyle Takdire Şayan”

Başkan Büyükkılıç, her yönüyle takdire şayan olacak İl Halk Kütüphanesi’nde emeği olan herkese teşekkürlerini ileterek, “Her şeyden önce yapımı sürecinde emeği geçen yüklenici firmamıza ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ekibine teşekkür ediyorum. Ancak daha sonraki süreçte Kültür Bakanımızın her zamanki yapıcı yaklaşımı ile şehrimize destek verme amacıyla içinin donanımı ve hizmetin sunumu bağlamında iş birliğine fırsat vermesi ve kendilerinin bunu üstlenmiş olması elbette şehrimiz ve bizleri memnun etmiştir. Her yönüyle takdire şayan olacağına inandığım böyle bir eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Özellikle İl Kültür Müdürümüze, kütüphanelerimizin müdürüne ve çok değerli valimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme ziyaretinde İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.