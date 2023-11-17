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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 21 maddelik gündem karara bağlanırken, Hacılar, Pınarbaşı ve Akkışla ilçe belediyelerine toplam 215 milyon 850 bin TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda, 21 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

HACILAR, PINARBAŞI VE AKKIŞLA’YA EK BÜTÇE

Meclis üyeleri, Hacılar Belediyesi’ne 140 milyon TL, Pınarbaşı Belediyesi’ne 70 milyon TL ve Akkışla Belediyesi’ne 5 milyon 850 bin TL ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince kabul edildi. Bu kapsamda, Hacılar, Pınarbaşı ve Akkışla ilçe belediyelerine toplam 215 milyon 850 bin TL’lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.