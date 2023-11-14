Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 83 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Başkan Büyükkılıç, İsrail devletinin Filistin’de uyguladığı terörist yaklaşımı bir kez daha kınadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, meclis öncesi yaptığı açıklamada, “Filistin’de terörist vahşeti devlet adı altında devam ediyor. Ana rahmindeki ceninler, yavrular, çocuklar, büyükler, yaşlılar, kadınlar dâhil hastaneler, okullar, sivil yapılar yok ediliyor” dedi.

İsrail’in Filistin’de uyguladığı terörist yaklaşımı kınayan Büyükkılıç, “21 binin üzerinde yapının bombalandığını, on binlerce canın yok edildiğini takip ediyoruz. Maalesef insanlığın bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu vesileyle, İsrail devletinin bu terörist yaklaşımını bir kez daha kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde mazlum insanların sesi olma doğrultusundaki çabalarına teşekkür ediyor, dualarımızın mazlumların her zaman yanında olduğunu buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

DAHA NİCE 100 YILLARA

29 Ekim Cumhuriyet’in 100’üncü yılını hep beraber kutladıklarını, ikinci yüzyıla başladıklarını belirterek, daha nice 100 yıllara temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle andı.

TÜM İLÇELER DOĞALGAZA KAVUŞUYOR

Başkan Büyükkılıç, 14 ilçenin doğalgazının tamamlandığını, Aralık ayı başında Felahiye ve Özvatan’ın doğalgazın verileceğini, Sarız ve Pınarbaşı ilçeleri doğal gaz çalışması tanıtımının yapılacağını ifade etti. Daha sonra mecliste 39 asıl, 44 ek olmak üzere toplam 83 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.