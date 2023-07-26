Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çalışan personele yönelik “İlk Yardım Eğitimleri” gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli periyotlarla düzenlenen eğitim seminerleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda personele kaza, yangın ve olası doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için ilk yardım eğitimleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi personeline “İlk Yardım Eğitimleri” kapsamında öncelikle ilk yardım ile ilgili temel kavramlar anlatıldı. Daha sonra kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma gibi birçok konu işlendi.