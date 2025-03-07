Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.KAYSERİ (İGFA) - Deprem Dirençli Kentler Konferansı’na katılmak üzere Kayseri'ye gelen Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı ve beraberindeki heyet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte yerel yönetimlerin üzerine düşeni yapma yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kentin geleceğine yönelik ortak akılla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı ve beraberindekileri, belediyemizde ağırladık. Değerli hocamıza ve kıymetli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür de misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.