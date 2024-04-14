Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin hayata geçirdiği örnek projesi ‘Sırdaşın Olayım’ vatandaşların kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uzman psikolog ile psikolojik destek vermeye devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte 7/24 yerel yönetim hizmetlerini aralıksız sürdürürken, sosyal projelere de ayrıca özel önem veriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin öncü projesi olan ‘Sırdaşın Olayım’ vatandaşlara adeta umut oluyor.

Hem Kayseri’de hem de şehir dışındaki vatandaşlara destek olan Sırdaşın Olayım projesi ile vatandaşlar çevrimiçi, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı; bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarını, ailevi problemlerini ve günlük yaşantılarını etkileyen her konuda alanında uzman psikolojik danışman, psikolog ve aile danışmanlarıyla görüşebiliyor.

Sırdaşın Olayım Projesi ile vatandaşlar doğrudan uzmana ulaşılabiliyorlar. Bu kanal ile ister sesli veya görüntülü, ihtiyaç hissedilirse de yüz yüze görüşme gerçekleştirebiliyorlar. Uzman psikologlar tarafından verilen bu hizmet ile amaç, 7/24 ulaşılabilir psiko-sosyal destek sağlanıyor. Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanan psiko-sosyal desteğe 0537 400 85 00 whatsapp hattı üzerinden ulaşabiliyor.