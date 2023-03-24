Robotik kodlamaya merakı olan gençlerin bu alanda ilerlemelerine destek sağlayan KAYMEK, teknofest gençliğiyle geleceği birlikte inşa ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik teknoloji konusunda önemli çalışmalar yaparken, KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi’nde ‘Metin Tabanlı Robotik Kodlama’ dersleri başladı. Gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden birçok ödül alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin taleplerini ve ihtiyaçlarını daima dikkate alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), düzenlediği yarışmalarla gençlerin hayatına dokunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, genç dostu belediyeciliğin öncüsü olan KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi, Metin Tabanlı Robotik Kodlama derslerine start verdi.

KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi’nde ‘Metin Tabanlı Robotik Kodlama’ dersleri başladı. Geleceğe yön verecek gençler yetiştiren KAYMEK, gençlere her türlü desteği veriyor, teknofest gençliğini yarınlara hazırlıyor.