Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi’nde ‘Metin Tabanlı Kod Yazma’ dersleri ile TEKNOFEST gençliğine yakışır çalışmalar gerçekleştiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Genç nüfusu ile büyük bir dinamizme sahip olan ülkede gençleri teknolojik çalışmalara teşvik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknofest gençliği olarak nitelediği gençlere birçok imkân tanıyor. Bu kapsamda, gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden birçok ödül alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin taleplerini ve ihtiyaçlarını daima dikkate alıyor.

Eğitim verdiği kurslarla ve düzenlediği sergilerle sanatı destekleyen ve sanatçının yanında olan KAYMEK, geleneksel el sanatlarını yaşatmak, tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve Kayseri’yi bir eğitim kenti hâline getirmek için çalışmalar yürütüyor.

Gençlere yönelik teknoloji konusunda önemli çalışmalar yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Robotik Kodlama Atölyesi’nde ‘Metin Tabanlı Kod Yazma’ derslerine aralıksız devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR, TEKNOFEST GENÇLİĞİNİ YARINLARA HAZIRLIYOR

Geleceğe yön verecek gençler yetiştirmek için her türlü desteği vermeye gayret eden Büyükşehir, KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi’nde ‘Metin Tabanlı Robotik Kodlama’ dersleri vererek, teknofest gençliğini yarınlara hazırlıyor.