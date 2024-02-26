Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan bir keçiyi, 2 saat süren başarılı çalışma ile kurtardı. Ekiplerin çalışmasını heyecanla izleyen besici Aşır, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua ederek, “Allah devletimize zeval vermesin” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 55 araç ve 308 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

Develi ilçesi Öksüt Mahallesi’nde besici Mustafa Aşır, keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti.

Uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Aşır’a teslim edildi.

Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin çalışmasını heyecanla izleyen besici Aşır, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua ederek, “Allah devletimize zeval vermesin, hayvan da olsa insan da olsa can candır, devletimiz her zaman burada. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin” dedi.

İtfaiye ekipleri de “Her canlı bizim için değerli ve özeldir. Tehlikeye düşmüş her canlının yanındayız” dediler.