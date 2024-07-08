Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., otobüs ve tramvay hatlarında 2024 yılının ilk 6 ayında 78 milyon 122 bin 548 yolcu taşıdı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerek kent merkezi gerekse kırsal ilçelerde Kayserililere güvenli, konforlu ve kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmak için yeni proje ve yatırımlara imza atmaya devam ederken Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. de milyonlarca yolcuya kesintisiz toplu taşıma hizmeti vermeyi özverili şekilde sürdürüyor.

Kenti demir ağlarla ördüğü Raylı Sistem Hatları ve tramvay araçlarının yanında yerli ve elektrikli yeni araçlarla güçlendirdiği otobüs filosu ile Kayserililere güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşım hizmeti vermeyi ilke edinen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., çalışmalarını yenilikçi uygulamalarla sürdürüyor.

2024 YILININ İLK 6 AYLIK DÖNEMİNDE 78 MİLYON 122 BİN 548 YOLCUYA ULAŞIM HİZMETİ

Ulaşım A.Ş., bu kapsamda, 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde raylı sistem hatlarında 28 milyon 665 bin 851, otobüs hatlarında ise 49 milyon 456 bin 697 yolcu taşıyarak yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 78 milyon 122 bin 548 yolcuya hizmet verdi.

KAYSERİ’NİN DEMİR AĞLARINDA 28 MİLYON 665 BİN 851 YOLCU TAŞINDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayret ve girişimleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde Büyükşehir imzasıyla kente kazandırılan yeni raylı sistem hatlarında etkin ve kaliteli toplu taşıma hizmeti sunan Ulaşım A.Ş., İldem-Organize Sanayi Bölgesi T1 hattı, Talas Cemil Baba-Cumhuriyet Meydanı T2 hattı, İldem-Şehir Hastanesi T3 hattı ve son olarak hizmete giren Talas Anayurt-Cumhuriyet Meydanı T4 hattı ile yaklaşık yine 2024’ün ilk ayında 28 milyon 665 bin 851 yolcu taşıdı.

ULAŞIM A.Ş.’NİN OTOBÜS FİLOSU 6 AYDA 49 MİLYON 456 BİN 697 VATANDAŞA ULAŞIM HİZMETİ VERDİ

Bünyesine kattığı yerli ve elektrikli yeni araçlarla dev bir otobüs filosu ile Kayserililere toplu taşıma hizmeti sunan Ulaşım A.Ş, yılın ilk 6 ayında 49 milyon 456 bin 697 yolcuya toplu taşıma hizmeti verdi. Büyükşehir, bölgesel ulaşım ağları kapsamında da kırsal ilçelere vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için hassasiyet gösteriyor.

GECE SEFERLERİ İLE 24 SAAT KESİNTİSİZ ULAŞIM DÖNEMİ BAŞLADI

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, yeni dönem için hazırladığı projeleri bir bir hayata geçirirken, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti de Ulaşım A.Ş. tarafından 8 Haziran itibariyle uygulamaya konuldu.

Ulaşım A.Ş., gece seferleri ile 24 saat kesintisiz ulaşım döneminde, 983 hat kodlu sefer ve güzergâh kapsamında 00.15, 01.45, 03.45 ve 05.15 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Belsin, Otogar, Şehir Hastanesi, Erkilet Bulvarı, Havaalanı, Tren Garı, Cumhuriyet Meydanı, Mimsin, TOKİ, Beyazşehir ve İldem güzergahlarını belirlerken 980 hat kodlu seferlerde ise 00.15, 01.45, 02.15, 03.45, 04.45 ve 05.45 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Şehir Hastanesi, Otogar, Tren Garı, Düvenönü ve Talas güzergahında hizmet başlattı.

Başkan Büyükkılıç, kent merkezi ve kırsalda bir taraftan mevcut yollarda iyileştirme çalışmaları ve yeni yol projelerini gerçekleştirirken diğer taraftan da toplu ulaşım alanında önemli yatırımlara imza atmayı sürdürüyor.