Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ulu çınarlarımızın ellerinden öpüyor, dualarını bekliyor, onlara layık olma yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulu çınarların yılın her gününde olduğu gibi Yaşlılar Günü’nde de yanında yer alıyor.

Başkan Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile vatana ve millete hizmet etmiş 65 yaş üstü yaşlılara gerek zihinsel, gerekse bedensel, eğitsel ve sanatsal aktivite imkânı sunarak, sizlere konforlu ve mutlu yaşam sürdürmeyi amaçlıyor” dedi.

Bu anlamda birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezimiz, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi, Hasta Yakınları Misafirhanesi, HOSPİCE merkezi, Engelli Yaşam Merkezi gibi bu alanlarda da ‘insan’a dair gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilemeye çalışıyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu ‘Ulu Çınarlar Korosu’nun özel günlerde konserler verdiğini, kulakların pasını silen bu koro üyelerine teşekkür etti.

Yaşlıları dua kaynağı olarak gördüklerini ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşlılarımız bizlerin dua kaynağıdır. Ulu çınarlarımızın ellerinden öpüyor, dualarını bekliyor, onlara layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Gerek huzurevimizde, gerek onların sabah gelip, akşam ayrıldığı misafirhanemiz ve diğer sosyal tesislerimizde onlara layık olmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızın dualarına ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor, dua temenni ediyor, ellerinden öpüyoruz. İyi ki varlar diyoruz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü tebrik ediyor, daha nicelerine ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonu’nda 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenleneceğini duyuran Başkan Büyükkılıç, saat 19.30’daki programa tüm Kayserilileri davet etti. Programda, Ulu Çınarlar Korosu ve Ulu Çınarlar Tiyatro Topluluğu gösterileri yer alacak.