Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağındaki önemli arterlerde yol konforunu arttıramaya yönelik çalışmalar kapsamında Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı’nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasındaki kesiminde asfalt yenileme çalışması yapıyor. KASKİ de asfalt yenileme çalışması öncesi gece yarısı kanalizasyon hatlarının kapasitesini arttırmak amacıyla çalışma yürüttü.KAYSERİ (İGFA) - Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanan bulvarlarda vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için çalışmalarını sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında hizmetlerini gece, gündüz demeden sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı’nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasındaki kesiminde asfalt yenileme ve altyapı çalışmaları yapıyor.

Çalışma kapsamında, mezarlık istikametinden gelip, Kartal Kavşağı istikametine gidiş yönü, 7 Eylül tarihinden itibaren trafiğe kapatılırken, bu yöndeki ulaşım Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı üzerinden sağlanıyor.

Asfalt Yenileme Çalışması Öncesi KASKİ’den Gece Yarısı Hizmet

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonu doğrultusunda kentin altyapısını daha güçlü hale getirmek için 7/24 esasına göre hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi’nin Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı’nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı arasındaki kesiminde gece saatlerinde canla başla çalışıyor. Asfalt yenileme çalışması öncesi KASKİ tarafından kanalizasyon hatlarının kapasitesini arttırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da gece yarısı yürütülen çalışmaları inceleyerek, ekiplere kolaylıklar diledi.