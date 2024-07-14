Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın da yer aldığı Hacılar ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Bizler işimize bakıyor, önümüze bakıyor, israfa fırsat vermeden yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Belediyeler olarak israfa fırsat vermeden yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Belediyeler olarak bizler, hiçbir mazerete sığınmadan sizlerin bizlere olan güvenine layık olma anlayışı içerisinde gerek merkezimizde gerekse taşramızda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veriyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz, daha önce vatandaşlarımızla paylaşmış olduğumuz projeleri de elbette ki hayata geçiriyoruz. Bizler işimize bakıyor, önümüze bakıyor, israfa fırsat vermeden yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kıymetli bakanlarımızla el birliği ve dayanışma içerisinde, teşkilatlarımızla yine el birliği ve dayanışma içerisinde sizlere layık olmaya çalışıyoruz” dedi.