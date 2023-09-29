Bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediyeler arasında iki dönemdir birinci sırayı göğüsleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine kendi rekorunu kırarak, yatırımların toplam harcamalara oranını yüzde 62.43’e taşıma başarısı gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yüzde 62.43’lük oran ile 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 2 sırada yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği 31 Mart 2019’dan bu yana geçen yaklaşık 5 yıllık süre içerisinde kente ve ülkeye kazanımlar sağlayan yatırımlarını ve hizmetlerini aralıksız sürdürürken, bu alanda rakamlara ve istatistiklere yansıyan başarılara da imza atmaya devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi” kapsamında 2021 yılındaki yüzde 61.31’lik oranı daha da artırarak 2022 yılında yüzde 62.43’lük oran ile 30 büyükşehir arasında ilk 2 sırada yerini aldı.

KAYSERİ, ÜST ÜSTE İKİ KEZ YATIRIM LİDERİ OLMUŞTU

2020 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları’na göre 30 büyükşehir belediyesinin kesin hesaplarının değerlendirilmesi sonucunda toplam harcamasının yüzde 59.04’lük kısmını yatırıma ayırarak birinci olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım gideri performansında da yüzde 61.31’lik oranla lider olmuştu.

KAYSERİ, KENDİ REKORUNU KIRDI

Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi kapsamında 2022 yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları belirlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri bir kez daha geride bıraktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 3 milyar 915 milyon 962 bin 742 TL’lik toplam harcamasının yüzde 62.43’üne denk gelen 2 milyar 444 milyon 652 bin 640 TL yatırım gideri ile Türkiye’de 30 büyükşehir arasında ilk 2 sırada yerini aldı.

Bu verilere göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında yaptığı yatırımdan daha fazlasını 2022 yılında yaparak, kendi rekorunu kırmayı başardı. Sanayi ve ticaretin yanı sıra turizm alanında da Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte yaklaşık 5 yıllık sürede önemli yatırım ve hizmetlere imza attı.