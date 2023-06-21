Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere merkez ilçe zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, merkez ilçe zabıta müdürleri ile bir araya geldi.

Kentte vatandaşların huzurlu bir bayram yaşaması için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği ve Kayacık’ın başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Ortak alınan kararlarda, 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşa hizmet vermek için, şehrin güvenliğini, huzurunu, sağlık ve esenliğini sağlamak için ve halkın sağlığını, esenliğini korumak için çalışacak olan zabıta ekipleri, Kurban Bayramı’nda tam kadro sahada olacak.

Merkez ilçe amirleri ile yapılan koordinasyon toplantısında alınan karar gereği de izinler kaldırıldı. Öte yandan zabıta ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde ‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri’ gereğince denetimler yapıldı.

Zabıta ekiplerinin, perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asmayanlara, eksik gramaj, etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığının ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlayan iş yerlerine yönelik denetimleri sürüyor.

Vatandaşlar, şikâyetler için 232 29 60 numaralı telefonu da arayabilecek.