Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz İletişim Projesi kapsamında hayatlarına dair iş hayalleri kuran özel bireylere, çağrı merkezi ve beyaz masa gibi önemli belediye birimlerinde yarım günlük iş deneyimi sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Engelsiz İletişim Projesi kapsamında, Türkiye’nin alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine ev sahipliği yapıldı.

Özel servis ile Büyükşehir Belediyesi’ne getirilen özel konuklar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Sürpriz doğum günü kutlaması da yapılan etkinlikte, özel bireyler Büyükşehir Belediyesi’nde keyifli bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da özel gereksinimli bireylerin etkinliğine katılarak, onlarla sohbet edip vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda başlayan etkinlikte müzik eşliğinde dans eden ve gönüllerince eğlenen özel gereksinimli misafirler ile tek tek ilgilenen Başkan Büyükkılıç, “Dua kaynaklarımızsınız, gururumuzsunuz. Allah razı olsun. Her zaman sizleri hayırla anıyoruz” diyerek hizmet aldıkları Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde emeği olan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden hayırsever Ali Rıza Özderici’yi ve şehitleri de rahmet ve minnet ile andıklarını dile getirerek, dua etti.

Başkan Büyükkılıç ve belediye personelinin ilgisinden memnun olan özel gereksinimli konuklar ise Büyükşehir Belediyesi ve personelini dünyalar kadar çok sevdiklerini ifade ettiler.