Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yıl 101’incisi kutlanan ve Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valiliği’nce bir otelde düzenlenen Vali Gökmen Çiçek himayelerindeki Zafer Bayramı Resepsiyonu’na, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve Vali Çiçek’in tebrikleri kabul ettiği resepsiyonda, Başkan Büyükkılıç da eşi Necmiye Büyükkılıç ile tek tek tokalaştığı davetlilerle sohbet ederek, Zafer Bayramı’nı kutladı.

Büyükkılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. Daha nice 101’inci yıllara diyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi anlayışı içerisinde ay yıldızlı Türk bayrağımıza vatanımıza, milletimize sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Türk denilince kucak açan bir anlayışın akla geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “26 Ağustos Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi ile Anadolu’ya girmiş olması ve o günden bugüne Türklerin Anadolu’yu yurt edinmiş olmasıdır. Türk denilince akla kucak açan, bağrına basan, kimsesizlerin kimsesi olan bir anlayış gelir. Türk denilince mazlumların elinden tutan bir millet akla gelir. Bu güzel milletin mensubu olmaktan her birimiz onur duyuyoruz” diye konuştu.

Kayseri’nin stratejik konumundan bahseden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Lisemizin milli mücadelede mezun veremediğini, yavrularımızın şehit olduğunu biliyoruz. Taş Mektep diye bilinen Kayseri Lisemizin bu onuru da taşıdığını paylaşıyor, daha nice 101’inci yıllara diyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, resepsiyonda Vali Çiçek ile birlikte milli sporcular, STK temsilcileri, basın mensupları ve davetliler ile sohbet ederek, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecenin sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü için hazırlanan özel pasta, protokol üyelerince kesildi.